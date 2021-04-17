В Хакасии в салоне автомобиля нашли тело молодого мужчины Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии в салоне автомобиля найдено тело молодого мужчины. Это произошло накануне вечером, 16 апреля, в деревне Кабайлы Алтайского района республики. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, обнаружили мужчину местные жители. Тело находилось на переднем сидении автомобиля. При осмотре признаков, указывающих на криминальный характер его смерти, не обнаружено.

Личность мужчины установили сразу же: 36-летний гражданин проживал в Бейском районе Хакасии, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Вероятно, направлялся в Абакан, но по дороге почувствовал себя плохо и остановился. А вот что стало причиной смерти, станет понятно по результатам судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время следком проводит проверку.