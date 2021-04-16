В Красноярске скончалась экс-депутат Горсовета Надежда Сафонова

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Жизненный путь Надежды Сафоновой продлился 84 года. За свою долгую политическую карьеру, она стала культовой фигурой для Красноярска и края. Родилась Надежда Игнатьевна 28 января 1937 года в Уяре и все детство провела в детдоме.

Красноярцам она известна как экс-депутат Красноярского городского Совета и руководитель объединения «Женщины родного Красноярья».

Соболезнования родным и друзьям Надежды Сафоновой принес лично губернатор Красноярского края Александр Усс:

- Несмотря на все сложности на своем пути, была человеком честным и верящим в высокие идеалы. Многие знали Надежду Игнатьевну как бывшего депутата Красноярского горсовета и руководителя объединения «Женщины родного Красноярья». Но в памяти для нас она останется просто Надеждой, ведь именно этим прекрасным чувством она украшала окружающий ее мир. Светлая память, - написал глава региона в соцсетях.