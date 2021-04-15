В Красноярске под суд пойдут два фальшивомонетчика за сбыт пятитысячных купюр

Им грозит до 8 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сотрудники полиции обнаружили двух фальшивомонетчиков, пытавшихся распространить поддельные пятитысячные купюры. Как сообщают в МВД, этот факт обнаружили во время оперативно-розыскных мероприятий.

Один из обвиняемых расплатился двумя купюрами со своим знакомым за продукты. Мужчина не заметил, что переданные 10 000 рублей оказались фальшивыми. А второй просто имел фальшивые деньги при себе. Обоих задержали.

В отношении двух мужчин с фальшивыми купюрами возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт поддельных денег». Расследование завершено, дело направлено в суд.

Если мужчин признают виновными, то им грозит до 8 лет лишения свободы.