В Канске не могут потушить 2 загоревшихся здания более 8 часов

Фото: ЧП Канск

Сегодня ночью в Канске загорелись два здания на улице Горького. Как сообщают в МЧС, вызов на пульт поступил в 2:35 ночи, а полная ликвидация до сих пор не наступила.

Огонь охватил территорию больше 600 квадратных метров, локализация возгорания наступила в 3:20 минут. К 11 часам утра пожар не ликвидирован полностью, спасатели до сих пор продолжают проливать место возгорания.

Несмотря на то, что площадь пожара очень велика, пострадавших и погибших в огне не было. На месте работают 5 единиц техники и 21 человек личного состава.

Причины пожара пока неизвестны, узнать о том, что стало причиной масштабного ЧП, можно будет только после полной ликвидации.

В соцсетях жители сообщают, что в зданиях было несколько магазинов с автозапчастями и окнами ПВХ.