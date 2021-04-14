Красноярские железнодорожники взрывами спустили снежную лавину. Стоп-кадр видео

Специалисты Красноярской железной дороги провели искусственный спуск снежной лавины в горах Кузнецкого Алатау. Это участок пути в Аскизском районе Хакасии и Кемеровской области. Управляемые лавины помогают предотвратить угрозу схода снега на магистраль.

Взрывные работы проходили на склонах, прилегающих к 141-142 км перегона Лужба – Чарыш. Это самое лавиноопасное место на магистрали. Горный склон имеет здесь северо-восточную экспозицию, поэтому снежный покров может сохраняться до конца апреля. К настоящему моменту его высота местами все еще превышает 2 метра.

Такие взрывные работы проводятся каждый год, когда наступает тепло. Температурные качели (когда днем тепло, а ночью заморозки) делают снежные пласты неустойчивыми. А управляемые лавины – эффективный способ борьбы со стихией.

- Соседство со скальными отрогами Кузнецкого Алатау изначально учитывалось при строительстве перегона Лужба – Чарыш в 60-е годы прошлого века. Для надежной защиты поездов от лавин здесь была возведена галерея. Также для обеспечения безопасности движения на этом участке проводятся принудительные спуски снежных масс – они организуются несколько раз в течение лавиноопасного сезона, – отмечает начальник противолавинной станции КрасЖД Сергей Алексеев.

Добавим, что противолавинные мероприятия осуществлялись во время технологических «окон», когда нет движения поездов. Все снежные массы, обрушенные со склона, остались в снегоулавливающей траншее, не попадая на путь.