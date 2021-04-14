В Красноярском крае под статью о мошенничестве попал глава Боготольского района. Стоп-кадр видео

В Красноярском крае под статью о мошенничестве в особо крупном размере попал глава Боготольского района. Его подозревают в преступлении, которое было совершено в то время, когда он был генеральным директором Боготольской птицефабрики. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

В 2017 году подозреваемый приобрел оборудование для своей птицефабрики – клетки для содержания кур-несушек. Заплатил за них 2 миллиона рублей. Спустя 2 года, то есть в 2019-м он решил получить субсидию из бюджета, на возмещение части затрат. Собрал необходимые документы и предоставил их в администрацию своего района. Только вместо реальной суммы затрат поставил иную – 9 миллионов рублей.

Конкурсная комиссия пакет документов рассмотрела и приняла решение: выплатить из бюджета 50 % заявленной стоимости, то есть 4,5 миллиона рублей. Получив их, руководитель потратил деньги по своему усмотрению. Следователи уже провели обыски по месту жительства и в служебном кабине подозреваемого.