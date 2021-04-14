Красноярские депутаты определись со штрафами за продажу энергетиком детям Фото: Мария ЛЕНЦ

Закон о запрете продажи несовершеннолетним энергетических напитков в Красноярском крае действует давно. Региональные парламентарии приняли его еще в 2016 году – обсуждали бурно, но в целом сошлись во мнении, что энергетики негативно влияют на здоровье детей и подростков. Однако в этом принятом законе не было прописано, а какое наказание полагается тем, кто его нарушает.

И вот теперь депутаты готовят поправки с указанием ответственности. Их уже обсудили на комитете по безопасности и защите прав граждан. Документ будет рассмотрен и принят на сессии во втором чтении. Итак, предлагаемые размеры штрафов:

- для физических лиц за продажу энергетиков планируется штрафовать на сумму от 500 рублей до 1 5000 рублей;

- должностных лиц – от 2 000 до 3 000 рублей;

- юридических – от 15 000 до 30 000 рублей.

Также предложено ввести повышенные штрафы за розничную торговлю энергетиками в неположенных местах: в детских, образовательных и медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

Повышенное наказание рублем – это:

- для граждан – от 3 000 до 5 000 рублей;

- для должностных лиц – от 3 000 до 6 000 рублей;

- для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.