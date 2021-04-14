В Туве на чиновников завели уголовное дело из-за бродячих собак Фото: Мария ЛЕНЦ

Проблема с бездомными собаками стоит остро не только в Красноярске. В столице соседней Тувы – Кызыле – завели уголовное дело на чиновников мэрии, которые халатно относятся к решению этой проблемы. В городе периодически поступают сообщения о нападениях бездомных животных. Опасности подвергаются дети.

Почему так происходит? В результате проверки следователи установили, что с июля 2020 по март 2021 года администрация города Кызыла ежемесячно заключала договоры с индивидуальными предпринимателями на отлов безнадзорных животных. Средства на это выделялись из бюджета республики и города.

На первый взгляд работа шла: собак отлавливали. А дальше начиналось интересное. По регламенту собак должны были помещать в приют, чтобы ветеринар их осматривал и стерилизовал. На самом деле этого не было: животных ловили, делали пометку для статистики, затем отпускали назад. В результате нечестные подрядчики получали деньги, а чиновники в мэрии, которые должны были отслеживать их работу, попросту пустили все на самотек. Следователи изучают служебную документацию, устанавливают, кого еще нужно привлечь к уголовной ответственности.