«Резко сократятся выбросы, и уменьшится расход электроэнергии»: РУСАЛ перестроит 4 ключевых завода в Сибири

Евгений Никитин рассказывает о новом проекте РУСАЛа

Стало известно о масштабной реконструкции ключевых алюминиевых заводов РУСАЛ в Сибири. Заявление о перестройке генеральный директор компании Евгений Никитин сделал в рамках красноярского экономического форума.

Запланировано тотальное обновление 4 алюминиевых заводов в Красноярске, Братске, Иркутске и Новокузнецке. Такой проект, по сути, станет первым шагом к новой эре для всей российской алюминиевой отрасли.

- На всех четырех предприятиях будут построены электролизные цеха по самой современной и экологичной технологии обожженного анода, - отметил Евгений Никитин, -Соответственно, со временем, по мере окончания строительства, большая часть производств с технологией Содерберг на БрАЗе, ИркАЗе и НкАЗе будет закрыта, а оставшаяся – полностью переведена на технологию ЭкоСодерберг.

Будет произведен демонтаж корпусов, появившихся еще в Советском Союзе, затем строительство новых цехов суммарной мощностью 1,4 миллиона тонн алюминия в год. Сейчас этот объем составляет более половины мощностей всех четырех заводов.

Руководитель компании в своём выступлении рассказал и о наполнении обновленных заводов. В новых цехах будут установлены разработанные инженерами РУСАЛа электролизеры, работающие по технологии обожженного анода. Для обеспечения этих производств сырьем РУСАЛ уже строит в Тайшете анодную фабрику, первая серия которой недавно введена, и перестраивает, расширяя, имеющееся анодное производство Саяногорске.

- Реализация программы позволит сократить выбросы наших предприятий по фтористому водороду и смолистым веществам, включая бенз(а)пирен, в 10 раз. На 11-20% при этом снизится расход электроэнергии. Инженеры РУСАЛа работали над этой непростой задачей много лет, решение найдено, испытания показали его эффективность, - заявил гендиректор компании.

Программа стартует в 2021 году, а её завершение запланировано на 2030 год. Сейчас она находится на утверждении у совета директоров РУСАЛа.

- Реализация этого масштабного, не побоюсь сказать, грандиозного плана создаст дополнительный кумулятивный эффект для экономики -- около 10000 дополнительных рабочих мест в привлекаемых организациях и около 7200 дополнительных рабочих мест для производства соответствующего оборудования, около 1200 рабочих мест на новых анодных фабриках для обеспечения алюминиевого производства. Дополнительные заказы получат сотни российских предприятий и организаций, в том числе средний и малый бизнес. Как следствие, вырастут и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Сама программа позволит кардинально улучшить экологическую обстановку в городах нашего присутствия, изменит качество жизни в регионах, - сообщил Евгений Никитин.

Руководство РУСАЛа уверено, что программа очень амбициозна и необходима обществу, экономике и самому государству. Она полностью соответствует задачам государства в области устойчивого развития и глобальному тренду на экологизацию и озеленение промышленности и экономики.

- Пришло время ее начинать, и для ее реализации очень нужны те самые понимание и поддержка. Мы очень рассчитываем, что государство поддержит эту программу и она, наряду со строительством в Сибири БЭМО и Тайшетского алюминиевого завода, созданием технологии инертного анода, войдет в современную историю Российской алюминиевой отрасли как новый прорывной этап, меняющий по сути парадигму взаимоотношений между обществом и бизнесом, - подчеркнул генеральный директор РУСАЛа