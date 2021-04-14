В Красноярске 88-летний профессор СФУ лишился почти 900 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 88-летний преподаватель одного из институтов Сибирского федерального университета попался в ловко расставленные сети мошенников и потерял почти 900 тысяч рублей. Произошло это в феврале нынешнего года, подробности «Комсомольской правде»-Красноярск сообщает собственный источник.

Профессор в 2018 году играл на бирже. Видимо, неудачно, были потери. И вот два месяца назад ему позвонил мужчина с номера, зарегистрированного в Москве. Представился по имени-отчеству, сказал, что он – сотрудник организации, которая возвращает гражданам украденные биржевиками средства. Убедил профессора, что тот может вернуть свои деньги, нужно только сделать ряд действий.

Для начала он якобы должен снять все деньги со своего счета в банке, счет должен быть пустым. Пожилой мужчина тут же перевел 900 тысяч рублей накоплений своей внучке, которая живет в Москве. Затем мошенник сообщил, что эти деньги нужно перевести на счет в другой банке. И вновь пострадавший его послушал.

В результате махинаций у его сначала списались 752 тысячи рублей, а на другой день еще 113,3 тысячи. Итого – более 865 тысяч. Куда они ушли, мужчина не знает. Написал заявление в полицию, там выяснили, что мошенник с этого телефонного номера отметился уже в Чувашии, Белгородской, Волгоградской, Челябинской, Курганской, Нижегородской областях, в Алтайском и Красноярском краях. И везде заведены уголовные дела в 2021 году.