В Красноярске насчитали 140 припаркованных на газонах машин. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске сотрудники комиссий при районных администрациях насчитали более 140 случаев парковки на газонах за полтора весенних месяца. И это только в трех районах на правобережье – Кировском, Свердловском и Ленинском. Фиксировали, вели разъяснительные беседы с владельцами, выписывали штрафы. Суммы штрафов, кстати, от 2 до 4 тысяч рублей при первом нарушении, а при повторном 4 до 5 тысяч рублей. Причем если за 60 дней штраф не оплачен, нарушителю придется иметь дело с судебными приставами.

В мэрии заявляют: недостаток парковочных мест возле дома – не повод ставить автомобили на газонах. Между тем чаще всего это происходит как раз в «перенаселенных машинами» микрорайонах, таких, как Белые росы. Там застройщик настолько густо наставил высотки, что для детских площадок и скверов места не осталось, не говоря уже технике.

Тем не менее, нарушение есть нарушение. Чтобы его пресечь, горожане могут сфотографировать автомобиль с госномером с привязкой к улице или узнаваемому объекту, составить обращение, указать в нем дату и время фотофиксации. И отправить в административную комиссию района (c пометкой «Для административной комиссии») или в отдел полиции.

Административные комиссии в районах:

- Ленинский: len@admkrsk.ru

- Кировский: karabutina@admkrsk.ru

- Свердловский: shlegel@sv.admkrsk.ru

- Октябрьский: oct@admkrsk.ru

- Железнодорожный: base@rail.admkrsk.ru

- Центральный: kismv@centr.admkrsk.ru

- Советский: Sov@admkrsk.ru.