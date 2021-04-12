В Красноярском крае двое рыбаков ушли под лёд, спасти смогли только одного

ФОТО: МЧС

В районе Минусинска под лёд Енисея ушли двое рыбаков. Трагедия произошла в эти выходные. Как сообщают в КГКУ «Спасатель», спасти смогли только одного.

Двое мужчин вышли на лёд, чтобы порыбачить, несмотря на регулярные предупреждения спасателей о том, что зимняя рыбалка уже не безопасна. Через некоторое время лёд под рыбаками треснул и в воду соскользнул один из мужчин. Второй решил его спасти, но удержаться на льду не сумел и тоже оказался в воде.

Спасателей вызвали очевидцы. Они же смогли вытащить мужчину, который ринулся спасать друга. С ним сейчас все хорошо, медики оказали ему своевременную помощь.

Достать второго рыбака из воды они не сумели. Спасатели также не успели прийти к нему на помощь. Мужчина погиб от переохлаждения.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в очередной раз напоминают жителям края, что выход на лед категорически запрещен для их же безопасности.

Лед, скреплённый ночными минусовыми температурами, ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, под лучами весеннего солнца, становится пористым и очень слабым, хотя визуально сохраняет достаточную толщину. Утратив плотность, он не затрещит предупреждающе, а неожиданно распадётся под ногами. При этом высок риск того, что человек долго не продержится в холодной воде. Сердце может не выдержать нагрузки уже через пять минут.