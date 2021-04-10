В первые два месяца года в Красноярском крае смертность превысила рождаемость Фото: Мария ЛЕНЦ

В первые два месяца этого года в Красноярском крае количество умерших превысило количество родившихся на 2 903 человека. То есть всего на свет появились 4 287 малышей, ушли из жизни 7 190 человек. По сравнению с предыдущим годом рождаемость в крае снизилась на 8,8 %, смертность выросла на 21 %. Такие показатели приводят специалисты Красноярскстата.

А как обстоят дела у соседей? В Хакасии число умерших в январе-феврале также превысило число родившихся. Естественная убыль населения составила 467 человек. Всего на свет появились 837 малышей, умерло 1 304 человека. По сравнению с прошлым годом рождаемость возросла на 0,5 %, смертность выросла на 9,7 %.

И противоположная ситуация в Туве. Там за два первых месяца родилось населения больше, чем умерло. В связи с этим сложился естественный прирост, который составил 617 человек. Всего на свет появились 1 079 малышей. Ушли из жизни 462 человека. По сравнению с прошлым годом рождаемость возросла на 12,2%, смертность выросла на 10,8 %.