В Красноярском крае вахтовику стало стыдно за кражу ноутбука у начальника Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кежемском районе молодому человеку стало стыдно за свое недостойное поведение. Поэтому при первой же возможности он признался во всем полиции. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства. Несколько дней назад 22-летний вахтовик, будучи пьяным, решил обокрасть своего работодателя. Они жили в соседних комнатах в общежитии. Начальника как раз не было, когда молодой человек проник к нему. Однако денег не нашел. Зато на глаза попался ноутбук, который он и прихватил с собой.

Потерпевший сразу же обнаружил пропажу и сообщил в полицию. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Узнав об этом, подозреваемый подкинул ноутбук в другую комнату, чтобы отвести подозрение. Однако было не в его стоимости, а в том, что на портативном компьютере была установлена программа, через которую начисляется и выплачивается заработная плата работникам.

Молодому человеку стало стыдно за свой поступок, что из-за него остальные пострадают. И поэтому сознался, что украл ноутбук и куда еще дел. По статье «Кража» он может получить до 6 лет колонии. Но возможно суд учтет его чистосердечное раскаяние.