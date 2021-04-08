Эксперты подсчитали цыган в Красноярском крае, Хакасии и Туве Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Всероссийской переписи 2010 года в Красноярском крае насчитывается 1 901 цыган. Из них 1 002 женщины и 899 мужчин. При этом в городской местности проживают 1 395 человек, а в селах – 506, сообщает Красноярскстат.

В Хакасии представителей нации заметно меньше – 559 человек – 264 мужчины и 295 женщин. Меньше всего цыган в Туве. В этой республике на момент последней переписи проживало лишь 36 представителей народа – 17 мужчин и 19 женщин.

Более свежие данные станут известны после следующей Всероссийской переписи, которая пройдет в сентябре 2021 года.

- Всего в мире, по разным оценкам, насчитывается от 8 до 18 миллионов цыган, порядка 4-5 миллионов из них проживают в Восточной Европе. Столь значительная разница в цифрах объясняется сложностью учета представителей этого народа, ведущих кочевой образ жизни, и наличием множества субэтнических групп, которые исследователи иногда выделяют в отдельные этносы, - добавили эксперты.