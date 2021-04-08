Шесть дворов Кировского района Красноярска получат новый асфальт

Фото: Администрация

Красноярские рабочие приступили к ремонту дворов в Кировском районе города. Благоустройство началось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Пока реконструкция начата на двух придомовых территориях, до конца апреля в работу включат еще 4 двора. Общая стоимость всех работ составит около 17 млн рублей.

Во дворе улицы Транзитной, 50, уже снесли бордюрный камень. Там идет подготовка площадки к установке малых архитектурных форм. Рабочие уже снесли часть растений и выкорчевали пни. НА дворовой территории в переулке Вузовском, 7, сняли бордюрный камень и демонтируют ограду вокруг газонов. Все работы ведутся согласно плану.

убирают бордюрный камень и готовят площадку под установку малых архитектурных форм. В границах многоквартирного дома снесли зеленые насаждения и выкорчевали пни. Эта работа ведется согласно кадастровому паспорту. Во дворе по пер. Вузовскому, 7 демонтируют бордюрный камень и металлические ограждения вокруг газонов.

«При благоустройстве дворов в комплексе выполнят ремонт 7 проездов. Выбирали «проблемные» дороги с учетом обращений жителей. Кроме того, при обследовании территории района учитывали состояние дорожного полотна», - подчеркнула руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.