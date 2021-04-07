В Хакасии нашли подпольный дом престарелых Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии в обычной городской квартире обнаружили подпольный приют для пожилых людей. Причем о его существовании не подозревали даже соседи. Сколько он существовал и как бы долго это продолжалось, неизвестно. Обнаружила его случайно одна из жительниц дома.

Она наткнулась в подъезде возле лифта на странную бабушку, которая стояла без обуви, в одних носках, без верхней одежды. Попросила девушку не оставлять ее и заплакала. Показала, из какой она квартиры, но вернуться туда отказалась. Внутрь очевидица вошла вместе с полицией и медиками.

Сюжет показала телекомпания «Вести Хакасия», им девушка рассказала, что в одной из комнат квартиры увидела четыре кровати, на которых лежали очень возрастные люди, по 80-90 лет. Сказать ничего не могли, только смотрели на нее. В другой комнате было двое мужчин, один из которых на инвалидной коляске. Они тоже ничего внятного не произнесли.

Сейчас этим занимается полиция, подключилась и прокуратура. Они выясняют, что это за частный пансионат и кто его организовал.