В Красноярске чистят ливневки, чтобы избежать затопленных улиц. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске дорожно-коммунальные бригады чистят ливневую канализацию, чтобы избежать подтопления улиц. Техника работает по всему городу. Рабочие открывают решетки колодцев, чистят сливные трубы от мусора и льда. Пока что есть сложности: днем вода заливает трубы, а ночью, когда температура опускается, они замерзает. Так что поутру приходится растапливать лед горячей водой.

В администрации города рассказали, что за последние три года отремонтировали и модернизировали больше 20 участков ливневок. Благодаря этому исчезли проблемы на Авиаторов, Ястынской, Красрабе в районе КрасТЭЦ, на проспекте Мира, на Ленина, Республики, Железнодорожников и других участках. В этом году ремонт запланирован на улицах Дубровинского, Сурикова, Караульной, Вильского, Шмидта, Рабочей, Челюскинцев.

- На сегодняшний день ливневой канализацией оснащены около 15% городских дорог. Построить ливневку без глобальной реконструкции самой дороги невозможно. Это – единая система. Поэтому проблему можно решить только постепенно, - прокомментировали в городской мэрии. – Для этого в Красноярске действует решение: все новые городские дороги, а также все дороги, которые подвергаются капитальному ремонту и реконструкции, обеспечиваются ливневой канализацией в обязательном порядке.