В Назарово 174 жилых домов остались без тепла и горячей воды. Фото: пресс-служба СГК

Накануне, 6 апреля, около 11 часов дня почти треть города Назарово осталась без отопления и горячего водоснабжения. В зону отключения попали 20 социально значимых объектов и 175 домов, в которых проживает около 25 тысяч человек. Поскольку сейчас весна и тепло, риска для жизни и здоровья от внезапно остывших батарей не было. Но факт остается фактом: проблема требовала экстренного решения.

- Порыв на теплотрассе на улице Арбузова, в районе магазина «Виктория», случился около полудня. Была повреждена тепловая магистраль диаметром 720 мм. В 15:00 на месте аварии к работам приступила оперативная бригада в составе 12 человек. В их арсенале 8 единиц техники: грузовик, трактор, помпы и специальные автомобили, - прокомментировали ситуацию в Сибирской генерирующей компании.

Работы велись всю ночь. К 7 часам утра 7 апреля сварочные работы были завершены, специалисты полностью устранили повреждение. Теплосети начали заполняться водой. Затем до конца дня рабочие закопают ремонтную траншею.

По информации ресурсоснабжающей организации поврежденная теплотрасса была проложена больше 30 лет назад. Так что причиной порыва мог стать износ трубопровода.