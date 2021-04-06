В Красноярске иномарка с прицепом на огромной скорости смяла три автомобиля. Фото: ЧП Красноярск

Сегодня днем,6 апреля, в Северном, на улице Светлогорской, произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Госавтоинспекторы на месте и выясняли причины случившегося. Момент аварии попал и на камеру видеонаблюдения, его также изучают с пристрастием. В пресс-службе ГИБДД города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск предварительную версию случившегося.

За рулем автомобиля «Субару» находился 31-летний местный житель. Машина была с прицепом. Водитель на большой скорости не справился с управлением, на лету задел бордюр, затем перевернулся и при этом допустил столкновение еще с тремя припаркованными автомобилями –ВАЗом, ГАЗом и «Тойотой». В результате ДТП пострадал сам предполагаемый виновник аварии. Он жив, но госпитализирован с травмами в больницу. Информации о том, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения или был трезв, нет.