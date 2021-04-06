Директор красноярской компании недоплатил налогов на 49 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Директора красноярской компании, которая занималась сервисным обслуживанием нефтепроводов и нефтепромыслового оборудования, подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Общая сумма ущерба бюджету превысила 49 миллионов рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

Предварительно известно, что в 2017 году подозреваемый искал способы, как уйти от налогов. Поэтому включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль заведомо ложные сведения, чтобы получить налоговую льготу. Вдобавок использовал якобы для взаиморасчетов фирмы-однодневки. Оформлял документы на приобретение товарно-материальных ценностей через подставных или несуществующих служб. Одним словом, «сэкономил» для себя 49 миллионов рублей, за что и пойдет под суд. Уголовное дело возбуждено по статье «Уклонение организации от уплаты налогов в особо крупном размере. А это – до 6 лет лишения свободы.