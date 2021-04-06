В Красноярске в Северном появится современная поликлиника на 500 посещений Фото: Мария ЛЕНЦ

Не секрет, что в Северном и Покровке давно не хватает поликлиник. Новостройки растут одна за одной, население увеличивается, а вот с медицинскими учреждениями туго. Но если в Покровке на улице Мартынова сейчас полным ходом идет возведение объекта и скоро появится крыша, то по Северному решение пока только принято.

Под поликлинику определили участок на улице Мате Залки. Эту информацию Gornovosti.ru подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения края. Медицинское учреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Там будут оказывать терапевтическую, хирургическую, гинекологическую, стоматологическую помощь. Также в корпусе будут предусмотрены отделения функциональной диагностики, лучевой диагностики, рентген-кабинет и кабинет УЗИ. И плюс дневной стационар.

Финансирование нового объекта пойдет из двух источников – федерального и краевого бюджета. Когда начнут строительство, не уточняют, но сдать под ключ должны в 2023 году.