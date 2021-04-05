Два заблудившихся домашних козла трое суток бродили по Красноярску

Фото: vk.com/krsk_solnechnyi

У жителей микрорайона Солнечный появились новые необычные соседи. Несколько днем назад красноярцы заметили, что в одном из дворов поселились самые настоящие… козлы. С длинной шерстью и рогами. Оказалось, что это самец и самка. Откуда они взялись на придомовой территории городской многоэтажки – непонятно.

Фото и видео появились в различных группах микрорайона. Когда стало понятно, что новые жильцы сами не уйдут, красноярцы обратились к зоозащитникам из приюта для животных «Инстинкт».

Как рассказали волонтеры корреспонденту "КП", они, конечно, удивились, когда узнали о козлах, но бросить их не смогли. Поэтому отловили, а затем начали поиск владельцев. Вроде как хозяин козлов объявился, в ближайшее время должна состояться встреча с ним. Передавать животных в руки владельца будут строго под присмотром полиции.

Жители микрорайона рассказывают, что в целом, козлы вели себя спокойно, ни на кого не кидались. Наоборот, к ним пытались пристать собаки, но благодаря рогам козлики смогли дать отпор.

В комментариях к видео и фото пользователи шутят, что лучше уж такие козлы пусть во дворе обитают, чем те, которые мусорят и машины отвратительно паркуют.