Красноярские улицы вновь начали пылесосить спецтехникой

Такие машины в народе называют "божьими коровками" за ярко-красный кузов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске наступил сезон уборки дорог машинами пылесосами. Как сообщили в администрации города, в краевой столице наконец устоялась погода и можно перейти на уборку пыли и песка с магистралей.

Для этого у коммунальщиков есть специальная техника – автомобили «Фанта». Это гигантский пылесос, который сначала смачивает пыль, а затем щетками сметает его под кузов. Там уже подключается вакуум, который собирает всю грязь с дороги. Такая машина вмещает в себя до 6 кубометров пыли и песка.

Но несмотря на такой вместительный кузов, в течение дня машине приходится несколько раз возвращаться с дорог на полигон, чтобы выгрузить собранный песок, камни и мусор: зимой на подсыпку дорог было использовано много песка. Работы, если позволит погода, будут продолжаться круглосуточно.