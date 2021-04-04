Хирурги из Красноярска испытали экзоскелет в операционной

Фото: ККБ

Красноярские хирурги стали одними из первых испытателей портативного экзоскелета. Как сообщают в краевой больнице, устройство призвано облегчить нагрузку на ноги и позвоночник врачей во время сложных многочасовых операций.

Опробовали экзоскелет во время одной из плановых операций. Разработчик этого устройства убежден, что мнение врачей, которые ежедневно не один час стоят возле операционного стола, поможет улучшить характеристики конструкции.

- Наша продукция уже прошла испытания врачами в Ростове и Самаре, и замечания медиков уже помогли нам усовершенствовать экзоскелет. Мнение хирургов ККБ также очень пригодится нам для последующего внедрения и практического использования экзосклета в медицинских учреждениях, - рассказал Игорь Орлов, руководитель компании-производителя.

Экзоскелет поможет врачу разгрузить ноги и поясницу, уменьшить нагрузку на позвоночник. В нем можно свободно ходить и даже подниматься по лестнице. Конструкция имеет небольшой вес и легко подгоняется под рост и телосложение человека.