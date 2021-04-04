Жительница Тувы избила свою соседку лопатой

Теперь обвиняемой грозит до 2 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Кызыла настолько сильно разозлилась на свою соседку, что избила женщину лопатой. Как сообщают в МВД, все произошло во время ссоры. Пострадавшая в результате осталась жива, но с серьезными травмами.

В полицию обратилась 27-летняя жительница Кызыла. Она рассказала сотрудникам МВД, что немного повздорила с соседкой, а та, на эмоциях, схватила лопату и напала на неё. В результате пострадавшая заработала ушибы лица и сотрясение мозга.

Силовики провели экспертизу, специалисты подтвердили, что повреждения у пострадавшей остались именно после ударов лопатой. Было возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Соседка с лопатой скрывать свою вину не стала и призналась в содеянном. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Если её вину докажут, то женщине грозит до 2 лет лишения свободы.