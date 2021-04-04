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Общество4 апреля 2021 12:41

В Енисейском районе края появился бесплатный паром недалеко от Стрелки

Переправа находится в составе дороги Мотыгино-Широкий Лог
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Вместо ледовой теперь действует паромная переправа

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае заработала бесплатная паромная переправа в районе посёлка Стрелка. Паром курсирует в Енисейском районе. Как сообщают в КРУДОРе, его запустили для того, чтобы не прерывать автодорогу Мотыгино – Широкий Лог.

Автомобили будет перевозить т/х «Строгий» с паромом «МП-10». Их вместимость составляет до 20 автомобилей.

В МЧС напоминают, что в связи с потеплением, лед истончается, поэтому возможен отрыв льдин и провал людей и техники в заливах Красноярского водохранилища, на р. Енисей в Балахтинском, Березовском, Минусинском, Енисейском, Краснотуранском, Шарыповском районах. Поэтому путешественникам настоятельно рекомендуется пользоваться только разрешенными и открытыми переправами во избежание трагедии.