В Енисейском районе края появился бесплатный паром недалеко от Стрелки

Вместо ледовой теперь действует паромная переправа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае заработала бесплатная паромная переправа в районе посёлка Стрелка. Паром курсирует в Енисейском районе. Как сообщают в КРУДОРе, его запустили для того, чтобы не прерывать автодорогу Мотыгино – Широкий Лог.

Автомобили будет перевозить т/х «Строгий» с паромом «МП-10». Их вместимость составляет до 20 автомобилей.

В МЧС напоминают, что в связи с потеплением, лед истончается, поэтому возможен отрыв льдин и провал людей и техники в заливах Красноярского водохранилища, на р. Енисей в Балахтинском, Березовском, Минусинском, Енисейском, Краснотуранском, Шарыповском районах. Поэтому путешественникам настоятельно рекомендуется пользоваться только разрешенными и открытыми переправами во избежание трагедии.