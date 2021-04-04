Жительница Красноярска передумала зарабатывать на фальшивой бирже, но все равно лишилась более 350 000 рулей

Женщина обратилась в полицию Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска потеряла благодаря ставкам более 350 000 рублей. 34-летняя женщина сначала решила заработать в интернете, но через время передумала. Но, как сообщают в МВД, деньги сохранить ей не удалось.

Местная жительница сначала внесла 9 тысяч рублей в фальшивую биржевую компанию, но потом, внезапно, передумала обогащаться в интернете. Она попросила мошенников вернуть её деньги, но они не собирались её так просто отпускать. Фальшивые сотрудники биржи рассказали женщине, для того, чтобы ей получить вложенные деньги обратно, а это 9000 рублей, ей нужно провести несколько операций в приложении банка. Жительница Красноярска выполнила операции под диктовку и вместо возврата подарила мошенникам еще 353 000 рублей.

Женщина обратилась в полицию, там приняли её заявление и возбудили уголовное дело по статье «кража». Сейчас силовики пытаются установить, кому же доверчивая красноярка отдала свои сбережения.