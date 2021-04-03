Мэр Красноярска: «Давайте вместе наводить чистоту в родном городе» Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Мэр Красноярска Сергей Еремин отчитался о ходе уборки в городе. Он рассказал в своем аккаунте в Instagram, что уборку ведут по всем направлениям: от дорог до мытья фасадных окон. А когда потеплее задействуют также большие дорожные и маленькие уличные пылесосы.

Градоначальник отметил, что к наведению порядка в городе подключились предприниматели. Сергей Еремин также сообщил, что в конце апреля должен стартовать двухмесячник по благоустройству. До начала работ обсудят форматы, чтобы в период коронавируса учесть нюансы и не подвергнуть опасности здоровье красноярцев.

«Давайте вместе наводить чистоту в родном городе!» - призвал горожан Сергей Еремин.

Ранее в мэрии сообщили, что работающим на территории Центрального района организациям, направили специальную памятку о важности весенней уборки. Должны быть чистыми чистыми и аккуратными вывески, витрины и входная группа, фасад без граффити, порядок на прилегающей территории и наличие мусорной урны у входа.