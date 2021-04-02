В Хакасии 9-летнего ребенка санавиацией доставили в больницу. Фото: пресс-служба минздрава Хакасии

В Хакасии 9-летнего ребенка вертолетом санитарной авиации доставили в больницу. Это произошло в конце марта. Как рассказали в министерстве здравоохранения республики, из Таштыпской районной больницы поступило сообщение, что у мальчика подозрение на черепно-мозговую травму и ему требуется тщательное обследование в Абаканской больнице.

Полет длился 1 час 10 минут, все это время за состоянием юного пациента следила авиамедицинская бригада – врач анестезиолог-реаниматолог, нейрохирург и две медицинские сестры-анестезиологи. К счастью, первоначальный диагноз не подтвердился. Сейчас мальчик проходит лечение, его состояние стабильное.

В минздраве рассказали, что санавиация для спасения тяжелых больных в Хакасии работает с 2017 года. Это специализированный вертолет типа МИ-8 АМТ с медицинским модулем, в котором есть все необходимое для оказания скорой медицинской помощи. И он находится на круглосуточном дежурстве а аэропорту Абакана.