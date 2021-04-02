На Красноярских столбах стая бродячих собак растерзала марала. Фото нацпарка

На «Столбах» стая бродячих собак растерзала марала. Об этом сообщает администрация национального парка. Обнаружили погибшее животное туристы в русле речки Моховой, со стороны улицы Базайской. Марал лежал возле дороги, а рядом находились собаки, которые его поедали. На место по звонку прибыли сотрудники нацпарка, они зафиксировали смерть животного.

По словам ведущего научного сотрудника «Столбов» Владимира Кожечкина, это была самка, она пролежала здесь не менее двух суток. Туша наполовину объедена собаками. Седьмая жертва за март (было 6 маралух и 1 теленок). Видимо, они не смогли уйти от стаи. Беременным самкам сложно передвигаться по насту по весне.

Собачьи стаи большие – по 10-12 особей. Среди них встречаются и чипированные. Сотрудники нацпарка много лет уже поднимают вопрос о бездомных собаках на охранной территории. Однако ситуация не меняется.

- Особо охраняемой природной территории наносится колоссальный ущерб. Гибнут от собак косули, маралы, кабарга, мелкие млекопитающие, птицы. Трагические случаи фиксируются фотоловушками на заповедной территории. Только один фоторегистратор в марте этого года зафиксировал 13 проходов стай бродячих собак, - рассказала Анастасия Кнорре, заместитель директора НП «Красноярские Столбы» по науке.