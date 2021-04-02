В Эвенкии бывший госавтоинспектор продавал «красивые» номера по цене дорогого автомобиля

В Эвенкии бывший госавтоинспектор продавал «красивые» номера по цене дорогих автомобилей, причем фальшивых. Был у него помощник, точнее посредник. Теперь обоим грозит немалый срок, расследование уголовного дела уже завершено. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

В период с января 2014-го по август 2018 года обвиняемый создавал фиктивные «красивые» государственные регистрационные знаки, такие как Х777ХХ и Х888ХХ. Затем продавал их по цене от 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Покупателей подыскивал близкий друг, за что получал вознаграждение. Установлено, что всего было продано 14 таких номеров.

Работа следователей шла долго и кропотливо. Общались со свидетелями, которые проживают в разных регионах России. Изучали большой объем документов, которые изымали в отделах полиции. Проверяли сведения, содержащиеся в федеральной базе данных, на основе которых выдавались фиктивные госзнаки. Даже изучали телефонные звонки и движение банковских средств на счетах. Все фиктивные госзнаки изъяты и аннулированы. А любители красиво выделиться, получается, потеряли свои деньги. Кому они теперь будут предъявлять претензии, вопрос остается открытым.