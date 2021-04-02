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Происшествия2 апреля 2021 13:31

На жительницу Красноярска завели дело за продажу чудо-таблеток для похудения

Покупала их в соседней стране, контрабандой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На жительницу Красноярска завели дело за продажу чудо-таблеток для похудения

Фото: Мария ЛЕНЦ

На жительницу Красноярска завели уголовное дело за продажу чудо-препаратов для похудения. Приобретала она их контрабандой – выписывала оптом через интернет в Казахстане и получала по почте. А затем реализовывала, также через интернет. Для этого создала страницу в соцсети, запустила рекламу и рассылала по предоплате женщинам, желающим похудеть по принципу «хочу быть стройной без диет и усилий».

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, причина, почему полиция завела уголовное дело: в препаратах содержится сильнодействующее вещество сибутрамин. Его оборот на территории России ограничен, продают только по рецепту врачей в исключительных случаях. А бесконтрольное употребление может нанести большой вред здоровью.

Все препараты у подозреваемой изъяты. Дело рассматривает суд Советского района. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Криминал