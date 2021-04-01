В Дивногорске росгвардеец спас тонущую в Енисее девушку

Фото: скрин из видео Росгвардии Красноярского края

В Дивногорске чуть не утонула девушка, но вовремя подоспевший сержант Росгвардии успел её спасти. Как рассказали в пресс-службе ведомства, ЧП произошло вечером 31 марта.

Росгвардеец Андрей Б. гулял по дивногорской набережной со своей девушкой. Он услышал крики о помощи и, долго не раздумывая, бросился на помощь тонущей в Енисее жительнице края. Она держалась за бетонные плиты и звала на помощь.

Сержант, сообщив о ЧП в экстренные службы, помчался в ближайшее кафе. Там он взял несколько удлинителей, связал их между собой и бросил утопающей в реку. Вместе с сотрудниками общепита он смог подтащить девушку к пологому берегу Енисея, где уже сержант смог спуститься и вытащить пострадавшую из реки.

Спасенной девушкой оказалась 18-летняя жительница Дивногорска. Ее отвели в кафе, где девушку отогрели, напоили чаем и передали сотрудникам скорой помощи. На данный момент неизвестно, как же она попала в реку.