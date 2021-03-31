В Красноярске с набережной Качи исчезли беседки и асфальт

Подготовка идет полным ходом Фото: Администрация

С Красноярской набережной реки Качи пропали беседки, и исчез асфальт. Оказалось, что общественное пространство начали подготавливать к дальнейшему благоустройству. Как сообщили в пресс-службе мэрии, беседки обновятся, получат новое деревянное покрытие. Сейчас их увезли на склады муниципального предприятия.

В администрации напомнили, что возле реки Кача будут облагорожены сразу два общественных пространства - сквер Юдина и набережная от ул. Обороны до ул. Вейнбаума.

- Юдинский сквер будет дополнять набережную Качи. Пространство вдоль этой малой реки станет ещё одним компонентом центрального паркового кольца, которое поэтапно формируется в Красноярске. Благодаря его созданию скверы и парки объединяются пешеходными связями, тем самым для горожан создаётся возможность комфортно гулять по центру города. Добавим, что такие же парковые кольца поэтапно формируются и на правом берегу и в Советском районе. Это направление работы находится на особом контроле мэра Красноярска Сергея Ерёмина, - отмечают в мэрии.

На самой набережной приведут в порядок все имеющиеся строения и беседки. Сделают акцент на освещении и озеленении.

В Юдинском сквере оборудуют входную группу с подсветкой, там появятся места для прогулок и тихого отдыха, а площадки вдоль реки реконструируют. Также на территории появится искусственный водоём с фонтанами, а вокруг него оборудуют детскую игровую зону с водокачкой и деревянными желобами для игр с водой. Неподалёку будут организованы места для тихого отдыха. Всё детское оборудование будет максимально интегрировано в природную среду сквера: его конструкции выполнят из дерева. На некотором отдалении появится и специально оборудованная площадка для выгула собак.