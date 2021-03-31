В Красноярском крае проведут глобальную кадастровую оценку региона

Все работы завершатся в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Как рассказали в министерстве экономики и регионального развития, все работы по переоценке начнутся в 2021 году и завершатся в 2023 году.

Для начала «Центр кадастровой оценки» соберет всю необходимую информацию из официальных источников: сведения о сделках купли-продажи объектов недвижимости, наличии автодорог, электро и водоснабжения, уточнит информацию о видах разрешенного использования объектов оценки и многое другое. Чтобы оценить земли сельскохозяйственного назначения, будут проведены несколько совместных зональных совещаний с министерством сельского хозяйства и предприятиями края.

Затем, в 2022 году, по всей территории Красноярского края пройдет кадастровая оценка земельных участков, а в 2023 году переоценке подвергнутся объекты капитального строительства - здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства и машино-места.

Результаты кадастровой оценки земельных участков будут применяться для расчета земельных платежей с 1 января 2023 года, а результаты кадастровой оценки объектов капитального строительства будут применяться для расчета налога на имущество физических лиц с 1 января 2024.

На сегодняшний день для уточнения сведений об объектах недвижимости, собственники или арендаторы могут направить в «Центр кадастровой оценки» декларации о характеристиках своих объектов недвижимости. Найти форму и рекомендации по заполнению можно на сайте министерства экономики и регионального развития Красноярского края в разделе «Кадастровая оценка», подраздел «Формы документов».

Также имеется возможность подать декларации при личном обращении по адресу: ул. Маерчака, 40, каб. 403; направить по почте: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, каб. 403 или по электронной почте office@cko-krsk.ru.