Красноярские судебные приставы арестовали ювелирные изделия на 40 миллионов рублей

Среди арестованного не только ювелирные украшения Фото: Мария ЛЕНЦ

Один из красноярских ювелирных магазинов задолжал бывшему учредителю компании крупную сумму – около 50 млн рублей. Как сообщают в ГУФССП России по Красноярскому краю, сотрудники арестовали ювелирные украшения, чтобы побудить магазин выплачивать долг. Всё сделано в рамках исполнительного производства.

Оказалось, что ювелирный должен одному из бывших учредителей 50 миллионов за стоимость доли в уставном капитале и проценты за пользование денежными средствами. Сейчас арестовано ювелирных изделий на сумму около 40 миллионов рублей. В списке арестованного — кольца, серьги, цепочки, а также наборы серебряной посуды, предварительная стоимость которых составляет около 40 миллионов рублей.

Если магазин не погасит свой долг перед учредителем, то их изделия уйдут сначала на оценку, а затем на реализацию. Вырученные средства пойдут на уплату задолженности.