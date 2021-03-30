В Красноярске на пустыре на улице Волжской появится сквер «Уютный». Фото: администрация города

В Красноярске на улице Волжской появится новый сквер. Ему уже дали название - «Уютный». Новое общественное пространство будет построено в рамках городской программы «Инициативное бюджетирование» в 2021 году. Сейчас на месте будущего сквера пока только пустырь.

Инициаторами идеи стали жители Ленинского района. В 2018 году там была благоустроена детская площадка и построен игровой комплекс, поэтому они воодушевленные результатом и решили, что нужно продолжить облагораживать пространство вокруг себя.

В новом сквере планируется установить адаптированное спортивное оборудование, уличную мебель (лавочки, беседки), провести освещение и обустроить газоны с прогулочными дорожками. Территорию сквера поделят на зоны: спортивного и тихого отдыха. Все для того, чтобы в сквере могли отдыхать люди всех возрастов, а также с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев ранее высказался, что сквер будет востребован, потому что находится рядом с двумя детскими садами и школой.