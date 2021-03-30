Отбился от продавца ножницами: в Красноярске задержали налетчика на мини-маркет

В Красноярске задержали налетчика на мини-маркет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция задержала 31-летнего местного жителя, который 26 марта за несколько часов совершил два разбойных нападения. Первое произошло в Советском районе. Мужчина попытался уйти из мини-маркета, прихватив с собой бутылку вина, платить за которую, конечно, не собирался. Кассир вовремя заметила это и даже попыталась задержать похитителя, преградив ему путь. Но тот схватил ножницы из канцелярского стакана и стал угрожать женщине. Она отступила, чтобы не пострадать, и сразу же набрала номер полиции.

С левого берега подозреваемый направился в Ленинский район и там ворвался в цветочный магазин. Угрожая флористу ножом, похитил из кассы 23 тысячи 800 рублей. Кстати, оба случая были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Так что вскоре подозреваемый был задержан. Как оказалось, в прошлом он был неоднократно судим, на этот раз ему грозит до 10 лет лишения свободы.