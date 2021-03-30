Братская месть: в Красноярском крае мужчины не поделили одну женщину

В Балахтинском районе следователи завершили расследование уголовного дела по факту похищения человека. Эта нашумевшая история произошла в сентябре прошлого года. А камнем преткновения, то есть причиной раздора между двумя родными братьями, стала женщина, которая незадолго до случившегося ушла от старшего к младшему.

Установлено, что 41-летний житель Балахты подговорил двух своих товарищей (30 и 33 лет) совершить месть. Они разработали план, приехали к дому потерпевшего, под надуманным предлогом пригласили в автомобиль и повезли прочь. Избивать его начали еще в пути на заброшенный аэропорт.

В аэропорту, после долгого избиения, затолкали в багажник и привезли на берег реки Чулым. Там заставили раздеться и потребовали переплыть на противоположный берег. Мужчина понимал, что вода холодная и у него не хватит сил переплыть, он наверняка утонет. Вырвался и побежал к жилому дому, который стоял неподалеку. На его счастье в доме была хозяйка, она вызвала полицию, наряд прибыл в тот момент, когда обвиняемые уже во дворе продолжали с особой жестокостью избивать свою жертву. Так что взяли их с поличным.

Дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.