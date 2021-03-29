ВТБ: спрос россиян на театры вырос на 40%

Специально ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта, ВТБ провел исследование о восстановлении спроса на посещение культурных объектов в этом году. По данным эквайрингового бизнеса банка, за первые три недели весны россияне потратили на билеты в театры свыше 700 млн рублей – на 39% больше, чем в марте прошлого года, когда в России началась пандемия COVID-19.

В этом году спрос на посещение театров растет каждый месяц. В марте по сравнению с тремя неделями февраля выручка театров показывает небольшой, но все же рост – в пределах 5%. Однако к допандемийному 2019 году траты еще не восстановились – когда ограничений по рассадке не вводились, расходы на театральные спектакли были выше на 28%. Средний чек по сравнению с 2019 годом пока ниже на 13% и составляет около 2,5 тыс. рублей.

В Москве спрос на театральные представления растет немного быстрее - на 7% к февралю. За три недели жители и гости столицы потратили на театры порядка 500 млн рублей – это на треть больше, чем в 2020 году, но на 36% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Средний чек составил 3,3 тыс. рублей, сохраняясь на уровне 2019 года.

Между тем, расходы москвичей на кинотеатры восстанавливаются значительно быстрее. С начала марта жители Москвы потратили на кинопросмотры 73 млн рублей, что в 1,5 раза больше аналогичного периода 2020 года и на 12% выше показателей февраля. Выручка кинотеатров по сравнению с допандемийным мартом 2019 года снизилась всего на 18%, а средний чек – на 10%, до 600 рублей.