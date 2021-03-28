Красноярская железная дорога обновит около 120 переездов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская железная дорога обновит в 2021 году около 120 переездов в четырех регионах присутствия: Красноярском крае, Хакасии, Иркутской и Кемеровской областях. Работы будут проводиться в рамках проектов, направленных на повышение безопасности.

Главным образом будут усиливать устройства автоматического заграждения, которые не позволяют автомобилистам выезжать на рельсы перед приближающимся поездом. Также железнодорожники проверят и модифицируют системы автоматики и телемеханики, которые обеспечивают бесперебойную работу светофоров, шлагбаумов, световой и звуковой сигнализации и радиосвязи. Отремонтируют трансформаторные подстанции, проведут ревизию систем освещения.

Капитальный ремонт планируется на двух переездах с особенно интенсивным движением автотранспорта – на станциях Иланская и Ингашская в Красноярском крае. Первую ежесуточно рельсы пересекают 2,5 тысячи автомобилей, вторую – более 4 тысяч. А ведь на этих участках Транссиба каждые сутки проходит до 200 поездов. Специалисты КрасЖД отремонтируют здесь асфальтовое покрытие, заменят УЗП, обновят дорожные знаки, уложат на переездах новый резинокордовый настил, который при резком торможении позволяет предотвратить занос автомобиля, что снижает риск возникновения аварийной ситуации.

Добавим немного статистики: в 2020 году на КрасЖД произошло 7 происшествий на переездах, в которых пострадали 3 человека, 1 погиб. С начала 2021 года – уже 3 ДТП, 1 человек пострадал.