В Красноярске две подруги заставили 8-летнего ребенка привести их к себе в дом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в скором времени на скамью подсудимых сядут две несовершеннолетние девушки. Одной – 18 лет, другой – 16. Они приехали из Канска и совершили преступление. Поскольку одна из подозреваемых – несовершеннолетняя, расследованием уголовного дела занимался следственный комитет.

«Комсомольской правде»-Красноярск стали известны подробности этой криминальной истории. Она произошла в конце января этого года. По версии следствия девушки, приехав в краевой центр, занялись попрошайничеством. Встретили 8-летнего ребенка и решили обмануть его. Представились сотрудницами управляющей компании и сказали, что им, якобы, нужно проверить счетчики воды в квартире.

Наивный ребенок привел подозреваемых к себе домой. И пока одна отвлекала его, вторая шарила по шкафам. Нашла шкатулку с ювелирными изделиями и забрала их. Ущерб составил более 40 тысяч рублей. В настоящее время следствие завершено. Обвиняемые, их защитники и потерпевшие ознакомятся с материалами дела, затем оно будет направлено в суд.