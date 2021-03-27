В Красноярске с начала года произошло 11 ДТП по вине водителей городских автобусов Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2021 года в Красноярске произошло 20 ДТП с участием общественного транспорта. Из них 11 аварий произошли по вине водителей маршруток.

Чтобы снизить аварийность, госавтоинспекторы провели беседы в автотранспортных предприятиях. Полицейские обсудили наиболее частые правила дорожного движения, которые маршрутчики нарушают чаще всего. Инспекторы на видео разобрали для водителей наиболее распространенные автоаварии.

- В завершение занятий автоинспекторы пожелали безопасных поездок водителям и напомнили, что они несут дополнительную ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, добавили в пресс-службе красноярской ГИБДД.

Пользователи в соцсетях усомнились в пользе таких бесед. По мнению красноярцев, полицейские что-то объясняют людям, от которых, по сути, ничего не зависит. Но, насколько такие меры профилактики буду действенны, покажет время.