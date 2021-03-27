В Красноярске приятели разыграли кражу дорогой машины ради страховки в 5,5 миллионов рублей

Скрин: из видео ГУ МВД по Красноярскому краю

В январе прошлого года в полицию обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то угнал его внедорожник Toyota Land Cruiser прям с парковки аэропорта Красноярск. Сумма ущерба составила 5,5 млн рублей.

Полицейские взялись за расследование и даже возбудили уголовное дело, но вскоре выяснили, что в этом деле не все так очевидно. Оказалось, что владелец машины вместе с 35-летним приятелем из Омска инсценировали угон ради получения страховки.

Омич оформил поддельную доверенность, и с ее помощью вывез иномарку в Монголию. В итоге оба были раскрыты и задержаны. Против красноярца возбудили дело по статье «Покушение на мошенничество в сфере страхования», а против жителя Омска вдобавок «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Сейчас материалы переданы в суд. Владелец кроссовера находится под подпиской о невыезде, а его подельник в СИЗО.