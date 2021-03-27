«Не удержалась»: жительница Красноярска пришла к любовнику извиниться за кражу и стащила телевизор

Жительница Красноярска пришла к любовнику извиниться за кражу и стащила телевизор Фото: Мария ЛЕНЦ

Все начиналось, как стандартная лавстори. Около года назад 52-летний красноярец в соцсетях познакомился с 34-летней женщиной. Вскоре между ними вспыхнули чувства и красноярка стала часто гостить у любовника. Во время одного из таких визитов в конце 2019 года, девушка украла у возлюбленного ноутбук. За это ей дали 1 год условно.

В мае прошлого года она решила помириться. Женщина пришла к красноярцу и извинилась за кражу. Мужчина же не стал таить обид, и ребята начали отмечать примирение прямо в квартире.

Утром мужчина отправился на работу, оставив подругу наедине со своими вещами. Вернувшись домой, он обнаружил, что пропали и женщина, и его телевизор. Вновь пришлось вызывать полицию.

Красноярку задержали быстро, но за это время ей удалось продать телевизор, а деньги потратить. Против нее возбудили уголовное дело по статье «кража». Девушке грозит уже 5 лет колонии. Сейчас материалы дела уже переданы в Кировский районный суд.