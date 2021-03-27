В Красноярске зооволонтеры спасают собак, застрявших на острове посреди Енисея

Фото: скрин из видео ДогСпас

Собак, застрявших на острове Абаканской протоки, заметили еще вчера. Красноярка засняла видео с псами и предложила помочь им выбраться на большую землю. Женщина рассчитывала, что собак выручат рыбаки, но не смогла с ними связаться.

Как животным оказались в беде и сколько уже находятся отрезанными от мира неизвестно. Красноярцы предположили, что они доплыли до островка на льдине, но он либо, растаял, либо уплыл. Помочь «четвероногим Робинзонам» вызвались зооволонтеры движения «ДогСпас».

Сегодня, 27 марта, они будут вызволят дворняжек. Сейчас волонтеры разрабатывают план по эвакуации собак с острова.

Большинство горожан в соцсетях пожелали спасателям удачи, однако часть не понимает, что с собаками будет дальше. Красноярцы опасаются, что псы могут быть агрессивными и нападать на людей. Мы связались с волонтерами ДогСпас и следим за развитием событий.