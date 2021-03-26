В Красноярске банк забрал за долги крупный торговый центр и выставил на продажу. Фото: паблик ТЦ "Республика" ВКонтакте

В Красноярске выставлен на продажу крупный торгово-выставочный центр «Республика», который находится на проспекте газеты «Красноярский рабочий», 27. Как выяснилось, здание за долги у собственника забрал банк. Среди залоговых лотов банка «Открытие» на портале «Финансист» оно оценено в 474 миллиона рублей. Правда, на «Авито» указанная другая стоимость – 591 миллион рублей.

В объявлении указывается, что «Республика» - крупнейший профильный торговый центр в Красноярске. Расположен в зоне размещения ритейл-парков и в непосредственной близости к «Леруа Мерлен» и «Мега». Как козырь для потенциальных покупателей –транспортная и пешеходная доступность, которая обеспечивает высокую проходимость посетителей (в таком случае непонятно, почему владелец разорился).

В комплексе несколько помещений разной площадью. Общая площадь – 30 тысяч квадратных метров, а в аренду можно сдать 28 тысяч.