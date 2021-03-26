В Красноярском крае депутата осудили за купленные в интернете водительские права Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае депутата осудили за купленные в интернете водительские права. Правда, приговор в законную силу пока еще не вступил, потому как у сторон защиты и обвинения есть положенные 10 дней на то, чтобы его обжаловать. Но факт виновности народного избранника доказан, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Депутат Манского районного Совета был остановлен в марте прошлого года, когда ехал за рулем личного автомобиля. Помните март 2020: начало пандемии, усиленные патрули на дорогах, проверки. Наряд ДПС тормозит автомобиль, водитель протягивает удостоверение подозрительного вида, при этом слегка нервничает. Госавтоинспекторы пробили его по базе и выяснили: водитель-то, оказывается, незадолго до этого был лишен водительских прав за пьяную езду. Вопрос, откуда у него удостоверение? Все просто: в январе 2020 года мужчина приобрел его через интернет за 30 тысяч рублей.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил обвиняемому наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы, - прокомментировали эту историю в прокуратуре.