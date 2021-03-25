Красноярского застройщика, построившего проблемный ЖК «Енисей», признали банкротом

дело о банкротстве ООО «Спецстрой» было возбуждено после заявления от Фонда защиты дольщиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Одного из известных красноярских застройщиков признали банкротом. Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда, теперь в отношении ООО «Спецстрой» открыто конкурсное производство сроком на один год. Дата следующего заседания по рассмотрению результатов конкурсного производства уже известно. Слушание пройдет 14 марта 2022 года.

В феврале 2021 Красноярская служба строительного надзора и жилищного контроля попросила арбитражный суд помочь прекратить деятельность компании. Застройщик регулярно пополнял свой бюджет за счет дольщиков, но не мог сдать несколько жилых домов на Пашенном.

Организация затянула со сдачей объектов. Все сроки были нарушены, но строительство не велось. Также в своем заявлении Стройнадзор указывал, что застройщик не отчитался о строительстве в 3 квартале 2020 года, и регулярно нарушал требования ФЗ об участии в долевом строительстве.

Напомним, что дело о банкротстве ООО «Спецстрой» Арбитражным судом Красноярского края было возбуждено по заявлению публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».